Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Nawet do 8 w skali Beauforta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy przewidują wiatr wiejący w porywach do 8 w skali Beauforta.

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje silny wiatr zachodni do północno-zachodniego wiejący z siłą od 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Natomiast w czwartek od godzin porannych w części północnej wiać może z siłą nawet do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, godz. 12, we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Silny wiatr i burze. IMGW ostrzega

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek wieczorem opady deszczu oraz słabe burze spodziewane były na północy i południu kraju, gdzie prognozowane było duże zachmurzenie. Synoptyk zaznaczyła, że te bardziej intensywne opady deszczu - do 15 litrów na metr kwadratowy - spodziewane były na południu kraju w drugiej części dnia.

Na pozostałym obszarze kraju, w pasie centralnym, zachmurzenie było przeważnie umiarkowane, bez opadów deszczu. - Temperatura wyniosła od 19 do 20 stopni Celsjusza na północy, 24 stopnie w centrum, do 28 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu – przekazała Dorota Pacocha.

Wiatr był słaby i umiarkowany. - Nad morzem okresami dość silny, w czasie burz w porywach do 65 km/h, z kierunków północno-zachodniego i zachodniego – dodała synoptyk IMGW.

