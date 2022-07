Nadciągają mordercze upały. Ostrzeżenia: "Możliwe ofiary śmiertelne"

Zbliżająca się do Europy fala upałów może spowodować "wiele ofiar śmiertelnych" - ostrzega niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach. Za kilka dni w wielu krajach temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza. W Wielkiej Brytanii może sięgnąć nawet 48 stopni.

Fala upałów, która zbliża się do Europy, może mieć dramatyczne konsekwencje. "Nigdy nie widziałem takich temperatur dla Niemiec w modelu pogodowym!" - napisał na Twitterze meteorolog telewizji ZDF Özden Terli. "To jest absolutnie ekstremalne" - dodał.

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach wzywa do przygotowania się na zbliżające się upały. - Musimy zacząć już teraz, aby chronić osoby starsze i chore przed mega falą upałów - powiedział polityk.

Nadciągają mordercze upały. "Możliwe ofiary"

Podkreślił, że trzeba zaopatrzyć się w płyny, wentylatory, mówić o znaczeniu nawodnienia. Lauterbach ostrzegł też: "Ta fala upałów może spowodować wiele ofiar śmiertelnych".

W innych częściach Europy może być jeszcze goręcej, szczególnie Europie Zachodniej grożą upały, jakie rzadko się zdarzały. Według niektórych modeli pogodowych, temperatury mogą wzrosnąć do 43 stopni w Wielkiej Brytanii i do 48 stopni we Francji - pisze RND.

Prognozy dla Polski również nie napawają optymizmem. Czy w naszym kraju może paść rekord pomiarowy, a temperatura może przekroczyć granicę 40 stopni Celsjusza? Jarosław Kret twierdzi, że tak i podaje nawet konkretną datę i rejon, gdzie termometry mogą wskazać niewyobrażalne jeszcze przed kilkoma laty 41 stopni.

Znany prezenter pogody zamieścił w mediach społecznościowych budzącą grozę grafikę, na której obszar Polski jest w dużej części zaznaczony na czerwono i brązowo.

