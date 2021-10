Pogoda będzie dynamiczna. Idzie ochłodzenie. Spadnie deszcz i śnieg

Pogoda w najbliższych dniach będzie dynamiczna - prognozują synoptycy IMGW. Do Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny niosący ze sobą spadek temperatury oraz opady deszczu i śniegu. Niewielkie ocieplenie zapowiadane jest na koniec tygodnia.

Pogoda długoterminowa na kolejny tydzień października opracowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwiastuje stopniowe zmiany aury. Wyż znad wschodniej Europy, za którego sprawą w ostatnich dniach mieliśmy słoneczną pogodę, ustąpi miejsca zatoce z chłodnym frontem atmosferycznym. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pogoda będzie dynamiczna. IMGW zapowiada stopniowe zmiany

W poniedziałek od zachodu do Polski wkroczył chłodny front, który do końca dnia obejmie większą część kraju. Jak podają synoptycy IMGW, pogoda we wtorek będzie dynamiczna za sprawą powietrza pochodzenia arktycznego.

Zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz możliwe będą już w całym kraju, choć najwięcej prognozuje się go na Pomorzu i wybrzeżu, gdzie niewykluczone są też burze. W obszarach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza.

Środa nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Ponownie w wielu miejscach w kraju możliwe będą przelotne opady deszczu. W górach padać będzie śnieg. Termometry pokażą w dzień zaledwie 8-11 stopni. W czwartek pozostaniemy w zasięgu chłodnej masy powietrza. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe będą głównie na wschodzie Polski. Temperatura wzrośnie do około 10 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza. W weekend niewielkie ocieplenie

W piątek przez Polskę przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego, z którą związane będą opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie Polski. Sucho powinno być jeszcze na południowym wschodzie. Zacznie się też ocieplać. Na Pomorzu Zachodnim temperatura wzrośnie do około 15 stopni Celsjusza.

W weekend do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze. Termometry w sobotę w niemal całym kraju wskażą dwucyfrową wartość - najcieplej będzie na zachodzie, do około 15 stopni. W niedzielę miejscami może też popadać deszcz. Temperatura w ostatni dzień weekendu wyniesie od 8 do 14 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW