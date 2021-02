To będzie załamanie pogody w Polsce. "Dwie pory roku w jednym kraju"

Pogoda w najbliższych dniach będzie zmieniać swoje oblicze z zimowej na wiosenną. Ocieplenie na wschód kraju dotrze jednak dopiero pod koniec tygodnia. W tej sytuacji nadchodzące dni charakteryzować się będą zmiennym zachmurzeniem i bardzo dużym kontrastem termicznym. Według Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo będziemy mieli do czynienia z "dwiema porami roku w jednym kraju".

Pogoda długoterminowa. Ocieplenie poprzedzą srogie mrozy na wschodzie

W środę opady śniegu od zachodu stopniowo przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz, także marznący powodujący gołoledź. - Będzie sypać śnieg, intensywnie, taki mokry, ciężki, bo temperatura będzie coraz wyższa - powiedział Tomasz Wasilewski.

W nocy z 16 na 17 lutego termometry na wschodzie kraju pokażą około minus 11 stopni Celsjusza, ale kolejna noc (środa/czwartek) przyniesie na Podlasiu spadek temperatury do minus 18 stopni. W czwartek nadal duży kontrast termiczny. Nad zachodnią część kraju napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu, co przyniesie temperatury w ciągu dnia od 3 do 5 stopni, natomiast na wschodzie nadal mroź, z temperaturą w dzień od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie do około 0 stopni w centrum.

W piątek na wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem, na pozostałym obszarze opady deszczu. W dzień temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Noc zdecydowanie cieplejsza od poprzednich, bez silnego mrozu. Wartości na termometrach osiągną minimalnie od minus 6 do 3 stopni.

Pogoda w weekend w całym kraju będzie już wiosenna. W ciągu niedzielnego dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Noce także ciepłe, na przeważającym obszarze kraju temperatura powyżej 0 stopni.

RadioZET.pl/TVN Meteo/IMGW