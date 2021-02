Odwilż na zachodzie kraju, a w centrum, aż od Pomorza po Małopolskę, wystąpi wieczorem efekt „szklanki” na drogach. Dodatnie temperatury przyczynią się w zachodnich województwach do roztopów. W pozostałej części Polski będzie utrzymywał się delikatny mróz.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Ślisko będzie na drogach dziesiątek powiatów, od Pomorza, przez Wielkopolskę, Śląsk, Łódzkie aż po Małopolskę.

Z kolei na samym zachodzie Polski przewiduje się roztopy. Wskutek wzrostu temperatury powietrza będzie topniała pokrywa śnieżna. W woj. lubuskim termometry pokażą nawet do 3 stopni Celsjusza, a w zachodniopomorskim i dolnośląskim ok. 1-2 st. C.

IMGW: Roztopy na zachodzie, marznący deszcz i "szklanka" od Pomorza po Małopolskę

Zupełnie inaczej będzie kształtowała się pogoda na wschodzie Polski. Na wschodzie kraju temperatury będą cały czas ujemne, bo to ciepło z frontu dopiero nadciąga z zachodu. Wyniosą one ok. -5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie. Podobnie będzie w Zakopanem i dolinach karpackich.

"Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. -2 st. Celsjusza" - powiedział PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

RadioZET.pl/IMGW