Pogoda da popalić w sylwestra. Podwójne ostrzeżenie od IMGW

Sylwester 2021 będzie pochmurny i deszczowy. Dodatkowo synoptycy IMGW ostrzegają przed silnymi roztopami i wiatrem osiągającym w porywach do 100 km/h. Temperatura maksymalna wzrośnie do 12 stopni Celsjusza.

Pogoda w sylwestra będzie nieprzyjemna. Duże zachmurzenie i opady deszczu w całym kraju prognozowane są już na sylwestrowy poranek. – Temperatura o tej porze dnia na przeważającym obszarze kraju nie powinna przekroczyć 10 stopni – powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Pogoda na dziś - piątek 31 grudnia. IMGW wydał ostrzeżenia na sylwestra

W południe – według prognozy IMGW – będzie wiał silny wiatr, "który na Wybrzeżu i w Karpatach w porywach osiągnie do 75 km/h, zaś w Sudetach prędkość wiatru może wynieść nawet 100 km/h". – Lokalnie na Pomorzu Zachodnim może spaść do 10 milimetrów deszczu. Nieco więcej w Bieszczadach – do 11 milimetrów. Temperatura na wschodzie sięgnie 4 stopni, zaś na południowym zachodzie wzrośnie do 12 stopni – dodała synoptyk.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że po południu temperatura będzie się wahać "od 4 stopni na wschodzie do 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie". Wieczorem w sylwestra będzie pochmurnie. – Przejaśnienia możliwe są w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Podkarpaciu – przekazała synoptyk. Dodała, że "temperatura będzie podobna w stosunku do tego, jak kształtowała się w ciągu dnia".

– W noc sylwestrową prognozujemy przejaśnienia na południu kraju. Opady deszczu, które pojawią się po północy nie powinny być silne. Temperatura na przeważającym obszarze nie przekroczy 10 stopni Celsjusza – powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Synoptyk zapowiedziała, że "ze względu na roztopy poziom wody w rzekach może się nieco podwyższyć". IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami dla południowych powiatów Podkarpacia, Małopolski i Śląska oraz kotlin: Jeleniogórskiej i Kłodzkiej. W niektórych z tych powiatów obowiązuje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, które mogą spowodować gołoledź. Alert przed silnym wiatrem ma obowiązywać na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

RadioZET.pl/PAP/IMGW