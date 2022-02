Pogoda da się we znaki. Synoptycy wydali ostrzeżenia

Silny wiatr w dwóch przymorskich regionach oraz silny sztorm i wysoki stan wód w strefie brzegowej Bałtyku - zdaniem meteorologów właśnie te zjawiska pogodowe mają wystąpić we wtorek. Wydano już nawet stosowne ostrzeżenia w tej sprawie.

Silny wiatr ma się pojawić w północnych ośrodkach miejskich oraz powiatach dwóch województw: zachodniopomorskiego (m.in. Świnoujście, Koszalin, Kołobrzeg) oraz pomorskiego (Trójmiasto, Słupsk, Półwysep Helski).

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, których zakres widzimy na powyższej mapie, obowiązują do wtorku do wieczora. Ale to nie wszystkie zjawiska pogodowe, przed którym specjaliści ostrzegają mieszkańców Pomorza.

Ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie i wysokim stanie wód w strefie brzegowej części wschodniej Bałtyku wydało również we wtorek Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni. W porywach wiatr może osiągać prędkość 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11. we wtorek do godz. 1. w środę.

fot. IMGW

Meteorolodzy przewidują wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni 6 do 7, w części północnej 8, okresami 9 w skali Beauforta. "W związku z bieżącą i prognozowaną sytuacją meteorologiczną przewiduje się wahania poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych" - podało Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich.

To niejedyne alerty hydrologiczne związane z możliwym przekroczeniem stanów alarmowym. Wezbranie wód dotyczy zlewni Orla w południowej Wielkopolsce (ostrzeżenie III stopnia) oraz Dolna Łyna w woj. warmińsko-mazurskim (ostrzeżenie II stopnia).

