„Uderzy fala gorąca”. Idzie diametralna zmiana pogody

Pogoda kompletnie się zmieni. Jeszcze przez chwilę zostanie z nami zima z opadami śniegu i niskimi temperaturami, wkrótce jednak trend w pogodzie odwróci się, a zimową aurę ma wypchnąć prawdziwa wiosna.

„Fala gorąca uderzy w Europę” – pisze Michał Kołodziejczyk z portalu fanipogody.pl. Bardzo wysokie jak na tę porę roku temperatury mają pojawić się najpierw w Europie Zachodniej. Tam pod koniec marca termometry mogą wskazywać nawet 25-26 stopni.

Wraz z ociepleniem możliwe jest nadejście gwałtownych zjawisk atmosferycznych. „Modele numeryczne wskazują, że do Europy Zachodniej i częściowo centralnej docierałyby fronty atmosferyczne z zachodu. W związku z zaleganiem ciepłej, lokalnie gorącej masy powietrza, przejście frontu chłodnego w takich warunkach mogłoby odbywać się w sposób dynamiczny. Burze, które pojawiłyby się na zachodzie Europy, mogłyby być groźne” – czytamy na portalu.

Pogoda w Polsce i "prawdziwy wybuch ciepła"

W Polsce w tym czasie tak gwałtowne burze raczej nie są spodziewane, choć lokalnie mniej groźne zjawiska będą występować. Spodziewany jest jednak wzrost temperatury, choć nie tak duży jak np. w Hiszpanii. „Biorąc pod uwagę, że dzisiejszy ranek to mróz -11 stopni na południu kraju, to temperatury na poziomie plus 15 za kilkanaście dni, to prawdziwy wybuch ciepła” – pisze Kołodziejczyk. Niektóre z prognoz długoterminowych wskazują nawet, że w okolicy Wielkanocy 2021 termometry w Polsce mogą pokazać 20 stopni Celsjusza.

Przypomnijmy też, że pod koniec marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl