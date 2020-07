Pogoda długoterminowa na lipiec 2020. Prognoza pogody na najbliższy tydzień nie jest optymistyczna. IMGW zapowiada ochłodzenie, opady deszczu i burze. Nocami temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda na początku drugiego tygodnia lipca będzie kształtowana przez niż znad południowej Szwecji. Nasz kraj znajdzie się w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego. Przed frontem początkowo zalegać będzie ciepłe polarne morskie powietrze, za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Pogoda na lipiec 2020. Ochłodzenie i deszcz w drugim tygodniu

W poniedziałek 6 lipca przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju, na wschodzie miejscami też burze. W ich trakcie porywy wiatru do 70 km/h oraz intensywne opady deszczu, na Podkarpaciu miejscami do 20 mm. Na termometrach od 20 stopni na północy do 28 stopni na południowym wschodzie. Tylko nad morzem około 19 stopni Celsjusza.

We wtorek 7 lipca zrobi się jeszcze chłodniej. Termometry pokażą od 15 stopni na Podkarpaciu do 18 stopni nad morzem i 20 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie oraz Nizinie Szczecińskiej. Wiatr nieco słabszy, choć w zachodniej części wybrzeża nadal może osiągać w porywach do 70 km/h.

W środę i czwartek przeważać będzie zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Chłodniej zrobi się też nocami, temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni do 12-13 stopni Celsjusza. Natomiast w najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 15 do 18 stopni na północy do 20-22 stopni Celsjusza na południu kraju. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z kierunków zachodnich.

Piątek zapowiada się pogodnie i bez opadów, zrobi się też cieplej, na południu kraju nawet do 26-27 stopni. Niestety sobota przyniesienie ponowną zmianę pogody, przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na wschodzie i południu. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru. Najcieplej znów będzie na południowym wschodzie, nawet 28 stopni. W tym samym czasie zachód kraju znajdzie się w chłodniejszym powietrzu, tam tylko od 18 do 23 stopni Celsjusza.

Niedziela na ogół pochmurna i deszczowa, szczególnie na południowym wschodzie. Tam też najchłodniej, od 16 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze tylko nieznacznie cieplej, od 18 do 21 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW