Potężne załamanie pogody. Śnieżyca i wichura z podmuchami do 170 km/h

Pogoda długoterminowa wskazuje, że do Europy nadciąga niż atlantycki. Odpowiada on za gwałtowne zjawiska atmosferyczne na północnym zachodzie kontynentu. Mieszkańcy Islandii doświadczają ataków zimy i silnych wichur z podmuchami do 170 km/h. Czy gwałtowne załamanie pogody dotrze do Polski?

P ogoda długoterminowa nie zapowiada się dobrze. Do Europy nadciąga niż atlantycki. Autorzy prognozy z portalu FaniPogody.pl prześledzili to zjawisko na mapach wiatru i rozkładu ośrodków barycznych.

Z analizy wynika, że niż jest bardzo głęboki, a jego centrum znajduje się obecnie w rejonie Islandii. Tam pogoda jest teraz najgorsza. Nad krajem przetacza się bardzo silna wichura z porywami wiatru sięgającymi 170 km/h.

Pogoda długoterminowa. Śnieżyca i wichura z podmuchami do 170 km/h

Niż wpływa na cyrkulację powietrza w północno-zachodniej części Europy. Można powiedzieć, że mieszkańcy tego rejonu mają do czynienia z atakiem zimy. Spadły tam temperatury i pojawiły się obfite opady śniegu. Śnieżyce i zawieje śnieżne od wielu dni przetaczają się przez Grenlandię i Islandię. Według islandzkich służb meteorologicznych sytuacja w najbliższych dniach może się jeszcze pogorszyć – na północy tego kraju spadnie nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. W połączeniu z silnym wiatrem powstaną zawieje i zamieci śnieżne.

Śnieg ma też spaść w innych krajach północy kontynentu, natomiast na południu wystąpią intensywne opady deszczu. Czy tak złej pogody należy spodziewać się także w Polsce?

Niż znad Islandii najprawdopodobniej nie dotrze do naszego kraju, ponieważ już traci na sile. Niestety tworzą się za nim niże wtórne, które popsują pogodę m.in. na zachodzie Europy. FaniPogody.pl przewidują, że choć fronty atmosferyczne będą docierały do naszego kraju, Polskę „ochronią” ośrodki wysokiego ciśnienia. „Najwięcej opadów w najbliższym czasie na zachodzie kraju. Wschód Polski znów z niższymi temperaturami jednak załamanie pogody w najbliższych dniach nam nie grozi” – podsumowuje portal.

Pogoda w czwartek i piątek

Czego należy spodziewać się w ciągu najbliższych dni? Prognoza IMGW wskazuje, że czwartek będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a miejscami w śnieg. Prognozowana suma opadów w czwartek wyniesie do 15 mm w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam wystąpią przejaśnienia i na ogół nie będzie opadów. Jednak intensywne opady mogą pojawić się w Małopolsce jeszcze w środę.

Słońcem w czwartek będą mogli się cieszyć mieszkańcy południowego zachodu i zachodu. Będzie tam też najcieplej. Termometry wskażą 11 st. C, 12 st. C na wschodzie i Podhalu, około 15 st. C w centrum i nad morzem, a na południowym zachodzie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem również dość silny, na zachodzie porywisty, nad morzem porywy wiatru do 60 km/h. Wiatr na wschodzie kraju powieje z kierunków południowych, a na pozostałym obszarze będzie południowo-zachodni i zachodni.

W piątek należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko na krańcach wschodnich będzie gdzieniegdzie duże i tam możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na wschodzie będzie 12 st. C, 13 st. C, w centrum 15 st. C, 16 st. C, a na zachodzie i południu kraju 17 st. C, 18 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków południowych.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/PAP/IMGW/oprac. AK