W Polsce zrobi się bardzo gorąco. Czekają nas "niemalże letnie" temperatury

Ocieplenie w Polsce. Według prognoz IMGW, w sobotę najwięcej przejaśnień będzie na południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia strefa przejaśnień będzie się rozbudowywać na kolejne regiony kraju. W godzinach popołudniowych słońce może wyjść zza chmur m.in. na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu i w centralnej części Polski.

- Na początku dnia najwięcej przejaśnień będzie na południowym zachodzie kraju. W pozostałej części Polski sobota zacznie się dość pochmurnie, a na północy będzie jeszcze wiał silny wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h. Na północy i północnym wschodzie może spaść słaby, przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 22 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej będzie na ścianie zachodniej kraju. Około 18-19 stopni będzie na Podkarpaciu, Mazowszu i w centrum Polski. Najniższej temperatury maksymalnej w ciągu dnia spodziewamy się na Suwalszczyźnie - około 14 stopni - powiedziała synoptyk Anna Woźniak.

W Polsce zrobi się gorąco. Na termometrach nawet 25 stopni Celsjusza

Jak informuje portal FaniPogody.pl "upał w Polsce już nie wystąpi, ale już w sobotę zrobi się wyraźnie cieplej. Na południowym zachodzie kraju temperatury sięgną nawet 24 stopni Celsjusza. Lokalnie może być gorąco, gdyż słupki rtęci wskazywać mogą nawet powyżej 25 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej w Polsce będzie w niedzielę, kiedy to dwudziestek na termometrach nie będzie już wyłącznie na krańcach północno wschodnich. Ciepło w Polsce będzie również w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Na zachodzie kraju nadal możliwe będą temperatury powyżej 25 stopni. Na wschodzie delikatnie chłodniej, lecz nadal będą to przyjemne, letnie temperatury. Pogoda zacznie zmieniać się w połowie przyszłego tygodnia."

Oglądaj

W nocy z soboty na niedzielę meteorolodzy spodziewają się dużych przejaśnień i rozpogodzeń. Będzie wiał słaby wiatr, czego efektem będą silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów. W większej części Polski temperatura w nocy wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc zapowiada się na zachodzie – do 13 stopni. Na przeciwnym biegunie będą: Suwalszczyzna i rejony podgórskie, gdzie temperatura może spaść do 5 stopni.

RadioZET.pl/ PAP/ FaniPogody.pl