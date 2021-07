Pogoda da nam w końcu odpocząć od upałów i niebezpiecznych nawałnic. Ochłodzenie w Polsce nie potrwa jednak długo. Koniec tygodnia przyniesie kolejny wzrost temperatur do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa na kolejny tydzień wakacji została opracowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czeka nas kilka dni wyżowej i spokojniejszej aury. Chłodniejsza i bardziej stabilna masa powietrza nie będzie sprzyjała gwałtownym zjawiskom. Dopiero koniec tygodnia przyniesie upały i burze.

Pogoda. W tygodniu ochłodzenie i przelotne opady deszczu

Fala upałów odpuściła już w poniedziałek (19 lipca). Na północy i południu kraju pojawiło się więcej chmur. Miejscami prognozowany jest przelotny deszcz.

We wtorek (20 lipca) na południu Polski mogą wystąpić lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 25 stopni Celsjusza. Dużo chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą 18 stopni Celsjusza.

Na środę (21 lipca) nadal prognozowane są przelotne opady deszczu. W czwartek (22 lipca) na niebie pojawi się więcej słońca, a opady możliwe są jedynie na południu Polski. Chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego spowoduje, że temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 24 stopni Celsjusza. Także noce będą chłodniejsze - z temperaturą minimalną od 9 do 14 stopni.

Fala upałów wróci pod koniec tygodnia. Temperatura wystrzeli w górę

Piątek (23 lipca) przyniesie stopniowe ocieplenie. Będzie przeważnie pogodnie, a temperatura wzrośnie do 25-27 stopni Celsjusza. W sobotę (24 lipca) do Polski zacznie napływać gorące powietrze zwrotnikowe. Na wschodzie będzie pogodnie i ciepło - od 25 do 28 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południowym zachodzie zaznaczy się front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i możliwością wystąpienia burz, ale temperatura maksymalna sięgnie 30 stopni.

W niedzielę (25 lipca) w całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu i burze, także z gradem, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Prognozowana temperatura wyniesie od 25 do 30 stopni. W weekend noce już będą cieplejsze - od 14 do 18 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW