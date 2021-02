Pogoda. Nadciąga fala ocieplenia. Temperatura wzrośnie do 20 stopni

Pogoda w weekend zapowiada się pod znakiem ocieplenia. Jednak nadal wyraźna będzie różnica pomiędzy temperaturami na zachodzie i wschodzie kraju. W przyszłym tygodniu termometry mogę pokazać nawet plus 20 stopni.

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie się zmieniać. Aktualnie mamy do czynienia z dużą różnicą temperatury pomiędzy wschodem i zachodem. - Ta różnica się utrzyma w weekend, pomimo że na wschód dopłynie cieplejsze powietrze, ale to zachód będzie wyraźniej cieplejszy. Aktualnie nawet 8 stopni na zachodzie, a w Suwałkach minus 7 stopni, więc różnica jest 15-stopniowa - powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Sobota i niedziela będą już na ogół suche. - Jeszcze w sobotę na granicach wschodnich będą możliwe słabe opady mżawki, czy też deszczu ze śniegiem. Ale to już bardziej symboliczne. Na pozostałym obszarze sucho - poinformował.

- Będzie nadal duża różnica pomiędzy temperaturą pomiędzy zachodem i wschodem. Na wchodzie będzie troszkę powyżej zera, miejscami do trzech stopni. Natomiast na zachodzie miejscami temperatura będzie dwucyfrowa na plusie - ok. 10-11 stopni - powiedział. Z kolei w niedzielę 21 lutego termometry na zachodzie pokażą nawet plus 15 stopni. W weekend będzie wiał przeważnie słaby wiatr, miejscami umiarkowany.

Pogoda długoterminowa. Za tydzień możliwe 20 stopni

Jak informuje synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, jeszcze cieplej zrobi się w przyszłym tygodniu. Fala ciepła dotrze nad naszą zachodnią granicę. Niewykluczony jest wzrost temperatur do 20 stopni Celsjusza. - W Polsce dokładnie za tydzień możliwe jest 20 stopni na Dolnym Śląsku. Będzie to związane z południową cyrkulacją ciepłego powietrza. Skierują je do nas niże znad Atlantyku i słoneczny, ciepły wyż znad Europy Środkowej i Bałkanów - powiedziała Unton-Pyziołek.

W związku z zapowiadaną odwilżą straż miejska apeluje do administratorów budynków o usuwanie nawisów śnieżnych i sopli. Nadchodzące w najbliższych dniach ocieplenie może spowodować ich spadanie na chodniki i jezdnie, a w konsekwencji prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

fot. Straż Miejska w Warszawie

Stołeczna Straż Miejska jako przykład podała jedną z interwencji przeprowadzonych na Grochowie na ulicy Kobielskiej. Przejeżdżający przed jednym z bloków nieopodal skrzyżowania z ulicą Wiatraczną funkcjonariusze zauważyli, że z dachu zwisają ciężkie sople i duże nawisy śnieżne. W związku z tym, że sytuacja była groźna dla osób, które przechodziły chodnikiem przylegającym do budynku funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce, skierowali ruch pieszych na drugą stronę ulicy i powiadomili o zagrożeniu administrację bloku.

