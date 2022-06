Pogoda długoterminowa. Kolejna fala upałów uderzy w Polskę. "Antycyklon afrykański"

Fala upałów nad Europą to efekt zjawiska pogodowego, określanego jako "antycyklon afrykański". Pogoda długoterminowa przygotowana przez synoptyków IMGW wskazuje, że kolejne uderzenie gorącego powietrza czeka nas już w piątek. Na termometrach znów będzie 30 stopni Celsjusza.

Pogoda. Fala upałów wróci do Polski

W poniedziałek wydano już ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami z gradem, podczas których możliwe są porywy wiatru do 100 km/h oraz intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść grad o średnicy do 5 cm. We wtorek nadal wystąpią przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura wyniesie od 14-15 stopni na północnym zachodzie i Podhalu do 17-22 stopni na pozostałym obszarze kraju.

Środa, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata zapowiada się na słoneczny, szczególnie na południu, południowym zachodzie i zachodzie kraju. Na północnym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Synoptycy IMGW przewidują postępujące ocieplenie: temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju wzrośnie do 26 stopni. W czwartek termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 28 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

W piątek do Polski wróci fala upałów. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni nad morzem do 31 miejscami na zachodzie. W sobotę na termometrach zobaczymy od 26 do 30 stopni Celsjusza. W niedzielę na północy i miejscami na południu możliwe są przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 26 do 30 stopni Celsjusza. Wiatr w czasie burz będzie porywisty.

RadioZET.pl/IMGW/PAP