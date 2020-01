1 stycznia będzie na ogół pogodny w Polsce północno-zachodniej. Na wschodzie kraju wciąż jeszcze możliwe są opady deszczu. Tam będzie też najchłodniej.

Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 3 w Lublinie czy Rzeszowie, przez 4 kreski w Warszawie, Katowicach i Krakowie, po nawet 6 stopni na zachodnich krańcach Polski.

Nad morzem może dokuczać silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzać się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogodę w Polsce kształtuje Xia

W kolejnych dniach 2020 roku będzie coraz cieplej, a to za sprawą płynącego w naszą stronę wyżu Xia znad Czech. Już w czwartek zacznie ubywać chmur, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia podskoczy do 7 stopni. W piątek – nawet do 8.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo