Polska jest w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Do kraju stopniowo od południowego wschodu zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związana z niżem z ośrodkiem nad Korsyką. Pozostaniemy w tym samym, chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad południowy wschód kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1004 hPa i nieznacznie wzrośnie

Pogoda. IMGW zapowiada opady śniegu i gołoledź

W sobotę 2 stycznia na południowym wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze całkowite lub duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. Synoptycy IMGW prognozują opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w południowej połowie kraju również deszczu. Miejscami opady mogą być marznące, głównie na południu i w centrum, powodujące gołoledź.

Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również marznące. Temperatura maksymalna od 0 stopni, 2 stopni na północy i w centrum do 4 stopni Celsjusza na południu i 6 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę na północy, zachodzie i w centrum opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami opady będą marznące i powodujące gołoledź. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach opady śniegu. Tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie też marznące. Temperatura minimalna od minus 4 stopni, minus 3 stopni na północy, około 0 stopni w centrum, do 1 stopnia nad morzem i 2 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

