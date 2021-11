Pogoda na dziś. Silna śnieżyca nadciąga do Polski. Atak zimy odczuje kilka regionów

W piątek 26 listopada spadnie pierwszy śnieg w Polsce. W regionach, gdzie temperatura spadnie do około zera stopni, biały puch będzie mokry i ciężki. Pokrywa śnieżna może przyrosnąć nawet do 10 cm – prognozują synoptycy IMGW.

Pogoda w piątek 26 listopada gwałtownie się zmieni i do Polski zawita zima. Od południa zacznie napływać chłodne powietrze, które przyniesie ze sobą opady śniegu i deszczu. Śnieg może padać także w weekend i na początku przyszłego tygodnia – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na piątek. Atak zimy i opady śniegu w kilku regionach

Największych opadów śniegu mogą się spodziewać w piątek mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – wynika z prognozy pogody przygotowanej przez IMGW. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od pięciu do dziesięciu centymetrów.

– Śnieg padający przy temperaturze około 0 stopni będzie mokry i ciężki. Opady samego deszczu wystąpią jedynie na Podkarpaciu, gdzie będzie najcieplej. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na zachodzie kraju – powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak.

W nocy z piątku na sobotę w wielu miejscach spodziewana jest mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Mgły wystąpią głównie na południu kraju oraz na zachodzie. Temperatura minimalna tej nocy wyniesie od minus 2 do 2 stopni, a na południowym wschodzie do 3 stopni. Spadek temperatury poniżej zera będzie powodował zamarzanie dróg i chodników, będzie ślisko – ostrzega IMGW. W sobotę rano na zachodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia, ale na ogół będzie pochmurno. Na wschodzie prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu w godzinach porannych mogą wystąpić opady deszczu.

RadioZET.pl/IMGW/PAP