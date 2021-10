Pogoda. Zima 2021/2022 będzie mroźna i śnieżna. Nowa prognoza zaskakuje

Pogoda lubi nas często zaskakiwać. Tak będzie też w przypadku zbliżającej się zimy – zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Długoterminowa prognoza pogody na zimę nie ucieszy osób, które nie przepadają za niskimi temperaturami.

Pogoda. Zima będzie mroźna i śnieżna

Zima w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do małej ilości śniegu i krótkotrwałych mrozów. Czy w tym roku będzie podobnie? Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z Radiem ZET ostrzega: nadchodzi mroźna i śnieżna zima. Temperatury spadną poniżej normy.

– Zima może być zaskoczeniem. Śnieg, który się pojawi, będzie się utrzymywał przez dłuższy okres czasu – mówi i dodaje, że dla meteorologów i hydrologów to dobra wiadomość, bo gdy jest śnieg, to są wiosenne roztopy, a dzięki nim mamy mniejszy problem z suszą. Z prognozy IMGW wynika, że chłodniej będzie przede wszystkim w południowych województwach. Ma to dotyczyć szczególnie stycznia.

RadioZET.pl/IMGW