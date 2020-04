Prawie 30 stopni na termometrach. Do Polski płynie powietrze znad Afryki

Pogoda w majówkę zapowiada się prawdziwie letnio. Miejscami termometry wskażą nawet 28 stopni Celsjusza. To nie do końca dobra informacja, bo ogromnym problemem w Polsce jest teraz susza, a na ulewy się nie zapowiada.

Spłonęła część Biebrzańskiego Parku Narodowego, a zdjęcia z pożaru doprowadzają wielu do łez. Niestety na razie na deszcz się nie zapowiada. Ściółka w lasach już teraz zaczyna robić się sucha niczym papier.

Co więcej, według ekspertów panująca w Polsce susza może doprowadzić do tak poważnych pożarów, jakie trawiły Grecję czy Australię. Jak wynika z prognoz amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), w maju suma opadów będzie w połowie kraju poniżej normy. Powyżej normy ma być natomiast temperatura – zwłaszcza na południu kraju.

Prognoza pogody na majówkę

Prognozy na najbliższe dni mówią jasno o temperaturze utrzymującej się w okolicach 15-20 stopni. Do końca kwietnia czeka nas co najmniej wiosenna aura. Deszcz jest spodziewany, ale tylko przelotny.

W weekend majowy do Polski dotrą z południa gorące masy powietrza zwrotnikowego znad Afryki. 1 maja termometry będą jeszcze wskazywać 14-20 stopni Celsjusza, ale z dnia na dzień będzie cieplej. 2 maja temperatura maksymalna wzrośnie na południu kraju do 24 stopni. 3 maja zrobi się naprawdę gorąco. Tego dnia temperatura ma wzrosnąć do 24 stopni Celsjusza na północy Polski, a na południu i południowym zachodzie do nawet 28 stopni.

RadioZET.pl/TVN Meteo/IMGW/NOAA