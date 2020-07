Pogoda w piątek może zaskoczyć. Po kilku chłodniejszych dniach w Polsce nagle buchnie ciepłem, a nawet skwarem, bo gdzieniegdzie temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. To oznacza również gwałtowne burze i deszcz.

W piątek zrobi się gorąco. Z południowego zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze. Termometry pokażą dziś nawet 30-31 stopni Celsjusza. Tak będzie m.in. na Śląsku, w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Najchłodniej będzie dziś nad morzem, tam tylko w okolicach 20 kresek.

Pogoda będzie w wielu regionach gwałtowna. Popada deszcz i pojawią się też burze.

Gdzie jest burza?

W piątek burze będą występować m.in. na zachodzie, północy i miejscami w centrum kraju. Pierwsze burze spodziewane są około południa na północnym zachodzie kraju. Wyładowania będą stopniowo przemieszczać się na wschód. Najsilniejsze burze pojawią się w godzinach popołudniowych,

Synoptycy ostrzegają jednak, że głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu (do 20 litrów na metr kwadratowy), wiatr rozpędzający się do 90-100 kilometrów na godzinę i opady gradu o średnicy do 3-4 cm. Na pogodną, spokojną i słoneczną aurę w piątek największe szanse maja natomiast mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.

