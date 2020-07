Jak podaje portal TVN Meteo, lokalne opady deszczu mogą pojawić się na Pomorzu oraz w woj. lubuskim. Z kolei w woj. dolnośląskim synoptycy przewidują, że oprócz deszczu (nawet do 10 litrów na metr kwadratowy) może tam też zagrzmieć.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 stopni na Podkarpaciu. "Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W trakcie burz w porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę" - czytamy w artykule.

W największych miastach prognozy przedstawiając się następująco: Warszawa - pogodnie i 25 stopni, Poznań - pogodnie i 25 stopni, Gdańsk - pogodnie i 23 stopnie, Wrocław, - przelotny deszcz lub burza i 25 stopni, Kraków - pogodnie i 26 stopni.

RadioZET.pl/TVN Meteo