Pogoda: Fala upałów dotarła do Polski. Termometry pokażą ponad 30 stopni

Pogoda na dziś - piątek 7 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 24-31 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków wschodnich słaby i umiarkowany. Po południu możliwe słabe, punktowe opady deszczu w centralnej części kraju.

Pogoda w piątek 7 sierpnia jest kształtowana przez wyż znad Łotwy. Z południowego wschodu do Polski napływa ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem: W piątek od 24 do 31 stopni

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże. W pasie od Pomorza, przez centrum kraju po Lubelszczyznę i północną część Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także grad. Przelotne opady deszczu możliwe są także w Sudetach. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 27 stopni do 31 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie oraz w obszarach podgórskich Karpat, od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od 14 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, 18 stopni w centrum, do 20 stopni Celsjusza na zachodzie.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 19 stopni.

