Pogoda w piątek będzie już bardziej wiosenna. Termometry we Wrocławiu i Opolu mogą pokazać 15 st. Celsjusza. Być może niedługo poczujemy już prawdziwy powiew wiosny.

Z mapy pogodowej IMGW wynika, że dziś temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C w Suwałkach, przez 11 st. C w Białymstoku, Kielcach i Lublinie, do nawet 15 st. C we Wrocławiu i Opolu. Ciepło będzie również w Zielonej Górze i Poznaniu, tam termometry pokażą do 14 st. C.

Pogoda na piątek. Coraz cieplej, ale możliwe opady deszczu

Portal fanipogody.pl zapowiada, że piątek 26 marca będzie jeszcze cieplejszy niż czwartek. "Przed nami ciepły, wiosenny dzień" - czytamy. Nasz kraj znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, co oznacza, że powinna przeważać dobra, słoneczna aura. "Z każdą kolejną godziną pogodnego nieba będzie przybywało" - donoszą synoptycy. Portal podkreśla, że kolejne dni przyniosą dalsze ocieplenie.

IMGW donosi z kolei, że rano pochmurno będzie w większej części kraju. Później najwięcej rozpogodzeń można się spodziewać w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. Po południu - głównie na północy i północnym zachodzie - miejscami możliwy deszcz. Wiatr południowy i południowo-zachodni o prędkości od kilku do kilkunastu km/h.

W czwartek najcieplej było na zachodzie kraju. Stacje synoptyczne w Słubicach, Legnicy i Lesznie czy Goerlitz pokazały 15,8°C.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Fanipogody.pl