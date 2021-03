IMGW ma bardzo dobre informacje. Wszystko wskazuje na to, że zima opuści nas już w tym tygodniu. Od poniedziałku 22 marca możemy spodziewać się stopniowego ocieplenia, a już za kilka dni na termometrach miejscami zobaczymy nawet 17 stopni Celsjusza. Z kolei według portalu FaniPogody.pl, na początku kwietnia temperatura może wzrosnąć do 25 stopni C. Sprawdź długoterminową prognozę pogody.

Prognoza pogody na najbliższe dni zapowiada się obiecująco. Wszystko wskazuje bowiem na to, że po mroźnych tygodniach marca, obfitujących w intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wreszcie doczekamy się nadejścia prawdziwej wiosny i wzrostu temperatury. IMGW zapowiada, że od poniedziałku 22 marca należy spodziewać się stopniowego ocieplenia.

Jak dodano, w tym tygodniu będzie też zdecydowanie mniej opadów, a temperatura miejscami na zachodzie i południowym zachodzie wzrośnie nawet powyżej 15 proc. Chwilowe pogorszenie pogody może nastąpić dopiero w sobotę, ale będzie ono jedynie przejściowe.

Wiosna zawita do Polski. Stopniowe ocieplenie, a za kilka dni nawet 17 stopni Celsjusza

Zgodnie z prognozą Instytutu, w poniedziałek najlepsza pogoda będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Będzie tam najwięcej słońca, nie będzie opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 9 stopni Celsjusza.

"Nad resztą kraju więcej chmur i chłodniej, od 2 st. do 6 st. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem, ale będą też szanse na chwile ze słońcem. Najwięcej śniegu spadnie w Tatrach i Bieszczadach, około 5 cm. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu i wschodzie chwilami porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, które mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - podało IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie nadal sporo chmur. "Na południowym wschodzie miejscami spadnie śnieg, będą to słabe opady, jedynie w Karpatach nieco silniejsze - tam może przybyć kolejne 5 cm śniegu" - podało IMGW.

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

Na zachodzie kraju wystąpią natomiast słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie noc może być mglista, mgły będą ograniczać widzialność do 300 m. Na południu, wschodzie i w centrum noc będzie jeszcze mroźna, temperatura wyniesie od -5 st. do -1 st. Celsjusza, a na Podhalu -7 st. W pozostałej części kraju będzie cieplej, około 0 st., a nad morzem nawet 3 st. Wiatr na ogół będzie słaby, jedynie na północy i zachodzie może wzmagać się do umiarkowanego. W Karpatach nadal będą silne porywy wiatru (do 80 km/h), powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody długoterminowa. Na początku kwietnia 25 stopni Celsjusza

We wtorek najładniejsza pogoda będzie na północnym wschodzie Polski, gdzie należy spodziewać się dużo słońca bez opadów. Nad resztą kraju będzie więcej chmur, a miejscami spadnie deszcz bądź deszcz ze śniegiem. Będzie też nieco cieplej niż w poniedziałek - temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 10 stopni Celsjusza.

Kolejne dni - środa, czwartek i piątek - zapowiadają się pogodnie z temperaturami, które w piątek na zachodzie kraju sięgną nawet 17 stopni. W sobotę Polska dostanie się pod wpływem niżu znad Islandii, w związku z czym spodziewane jest chwilowe pogorszenie pogody - przelotne opady deszczu i nieznaczne ochłodzenie.

"Pogorszenie pogody nie potrwa długo, w niedzielę znów będzie więcej słońca i zrobi się ponownie cieplej. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na zachodzie" - prognozuje IMGW.

Jak podaje portal FaniPogody.pl, "w naszym kraju, tak jak i na zachodzie Europy z każdym dniem robiło się będzie cieplej (...) Jedno jest pewno. Wiosna zawita również do Polski. Na zachodzie kraju może to być nawet wiosna w tym cieplejszym, letnim wydaniu. Nie wykluczone jest, że słupki rtęci na zachodzie kraju w pierwszych dniach kwietnia pokażą nawet powyżej 25 stopni" - czytamy.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP/ Fanipogody.pl