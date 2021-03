Przed nami kolejne ochłodzenie. „Wiosny z prawdziwego zdarzenia nie będzie”

Pogoda w środę może miejscami zaskoczyć. Choć w części kraju temperatura może wynieść nawet 11 stopni Celsjusza, miejscami spodziewane są opady śniegu. - Na zachodzie kraju będzie do 11 stopni, a na wschodzie do około 7 stopni. Nieco chłodniej na południowym wschodzie, tam słupek rtęci pokaże w środę do 5 stopni. Chłodno będzie także na Podkarpaciu – mówi Szymon Ogórek, synoptyk IMGW.

Na południu Polski, w tym na Podbeskidziu i Podhalu, można spodziewać się w środę deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałych obszarach występować będą jedynie mżawki.

Pogoda: najpierw ocieplenie, potem ochłodzenie

W kolejnych dniach powinno zrobić się cieplej. W piątek synoptycy zapowiadają do nawet 16 stopni na zachodzie i do 11 stopni na wschodzie kraju. W sobotę z kolei zachodnie partie kraju będą bardziej pochmurne i deszczowe, a na wschodzie zrobi się cieplej – bo temperatura wzrośnie aż do 15 stopni.

- Zmiany bardzo powoli się dokonują w pogodzie. Na pewno raptownie się nie ociepli w najbliższym czasie i wiosny z prawdziwego zdarzenia nie będzie. Ale nie widać też powrotu zimy, wszelkie ochłodzenia w najbliższym czasie będą miały charakter krótkoterminowy – mówi Ogórek. Pierwsze ochłodzenie ma nastąpić w niedzielę. Temperatury spadną do ok. 6-7 stopni.

RadioZET.pl/PAP