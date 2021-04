Prognoza pogody. Jak poinformowała w rozmowie z PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek nastąpi zmiana pogody. "Zaznaczy się ona nad ranem na zachodzie, gdzie w nocy przybędzie chmur" - powiedziała.

Podała, że zachmurzenie obejmie w czwartek cały kraj. "Przejawiać się to będzie wzrostem zachmurzenia do dużego i występowaniem opadów deszczu" - podkreśliła.

W czwartek 29 kwietnia zmiana pogody. W całym kraju deszcz. Prognoza IMGW

"Opady deszczu będą występować na obszarze całego kraju, przy czym na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Suwalszczyzny te opady mogą być intensywne. W tych rejonach może spaść od 10 do 15 mm w ciągu 12 godzin" - tłumaczyła.

Dodała, że w ciągu dnia będzie ciepło. "Temperatura poszybuje do ok. 20 stopni C. na południowym zachodzie i miejscami na południu. W centrum ok. 15-16 st. C. Najchłodniejszym rejonem będzie północ kraju - od 9 do 11 st. C" - wyjawiła.

Zaznaczyła także, że wiatr zmieni swój kierunek z południowo wschodniego na południowy i będzie słaby i umiarkowany.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW-PIB