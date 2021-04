Prognoza długoterminowa IMGW. Jaka pogoda w weekend majowy?

Prognoza długoterminowa nie zakłada wyczekiwanego przez wszystkich ocieplenia w Polsce. Długi weekend majowy, według obecnych prognoz będzie cieplejszy od tego sprzed tygodnia, ale nagły wybuch ciepłej pogody nie nastąpi - wynika z informacji przekazanych PAP przez synoptyka IMGW-PIB Małgorzatę Tomczuk.

Najchłodniej będzie na początku tygodnia, kiedy to obok deszczu przelotnie popada także deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna, jednak od środy będą to już wyłącznie opady deszczu. Nocą z poniedziałku na wtorek, na przeważającym obszarze kraju, temperatura powietrza spadnie miejscami do -5°C. Kolejna noc będzie już cieplejsza i jedynie na wschodzie, Pomorzu oraz w rejonach podgórskich może jeszcze wystąpić niewielki przymrozek.

Prognoza długoterminowa do 2 maja 2021 roku. Jaka pogoda w weekend majowy?

W poniedziałek po południu chmur będzie przybywać i głównie na wschodzie oraz północy kraju wystąpią przelotne opady: deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu możliwe słabe burze. Temperatura od 6°C do 11°C. Na północy kraju wiatr w porywach osiągający 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie prawie bezchmurne niebo i tam spadek temperatury powietrza miejscami do -5°C. We wtorek będzie więcej chmur, ale słabe opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie. Temperatura wzrośnie do 13°C oraz osłabnie prędkość i porywistość wiatru.

W środę i czwartek więcej słońca. W czwartek na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu. Zrobi się cieplej: w nocy już dodatnia temperatura powietrza, a w dzień na południu jej wzrost do 17°C. Wiatr z północnego zmieni swój kierunek na południowy.

Nocą z czwartku na piątek i w piątek pochmurno i w całym kraju opady deszczu, choć w dzień będą zanikać. Na północy i w centrum chłodno, tam tylko od 8°C do 11°C. Najcieplej będzie na południu, gdzie temperatura wyniesie od 12°C do 18°C.

W weekend majowy (sobota i niedziela) zapowiada się jako pochmurny, przejaśnienia możliwe będą głównie na północy. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie też deszczowo. Temperatura powietrza kształtować się będzie od 7°C do 14°C, choć w sobotę na krańcach południowo-wschodnich może być nieco cieplej. Wiatr ponownie zmieni swój kierunek na północny.

IMGW podkreśla, że pierwsze dwie dekady kwietnia tylko w Polsce północno wschodniej oscylowały w normie termicznej. W pozostałej części kraju kwiecień jest zimny a do końca miesiąca temperatury wciąż będą utrzymywać się poniżej normy temperaturowej. Ostatni tak zimny kwiecień był w 1997 roku.

