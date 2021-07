We wtorek temperatura maksymalna będzie rosnąć; najcieplej będzie na popołudniowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni - prognozuje synoptyk IMGW Kamil Walczak. Instytut zapowiedział, że od wtorku do Polski napływać będzie upalne powietrze zwrotnikowe. W większości kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.

IMGW prognozuje falę upałów w Polsce, wskutek napływu upalnego powietrza zwrotnikowego. Wraz z nim wzrastać będą, i tak już wysokie, temperatury. Ochłodzenie wskutek fal burz z deszczem okazało się więc jedynie chwilowe.

Już we wtorek, jak przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, temperatury wrócą do poziomu 30 stopni Celsjusza – tyle kresek pokażą termometry na południowym zachodzie Polski. Najchłodniej będzie na Podhalu – do 24 st. C. w najcieplejszym momencie dnia. W centrum temperatura będzie wynosić ok. 27 stopni C.

IMGW: Od wtorku wraca fala upałów. Wskutek napływu powietrza zwrotnikowego

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz spodziewane są silniejsze porywy, które będą dochodzić do 70 km/h. Pojawią się one wskutek utrzymującego się małego lub średniego poziomu zachmurzenia. Większe ryzyko wystąpienia burz będzie jedynie na południu i północnym wschodzie.

"Tam przelotne opady deszczu i burze - głównie w rejonie Podlasia i północnej części Lubelszczyzny" - wskazał Walczak. W ich trakcie może spaść do 20 mm deszczu.

Alerty IMGW przed upałem. Ostrzeżenia wydane w 2. Województwach

Instytut zapowiedział nadejście fali upałów, a w przypadku dwóch województw wydał nawet alerty drugiego, średniego stopnia. Już we wtorek, od godz. 13 będą one obowiązywały dla woj. opolskiego i wschodniej części woj. dolnośląskiego. W skali tygodnia będzie to jednak jedynie namiastka szerokiej fali upałów - już w środę IMGW prognozuje podobne alerty dla całej Polski centralnej, wschodniej i południowej.

RadioZET.pl/PAP/Imgw.meteo.pl