Fala ekstremalnego skwaru coraz bliżej. Polska znowu się zagotuje

Pogoda nie da nam odpocząć. W synoptycznej prognozie pogody na nadchodzący tydzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że początek tygodnia zapowiada się "ciepły, ale jeszcze deszczowy i burzowy". "Od wtorku do piątku, nad Polskę będzie napływać upalne powietrze zwrotnikowe. Stopniowo, od południowego zachodu, zacznie wzrastać maksymalna temperatura powietrza, osiągając najwyższe wartości w czwartek. Na Śląsku Górnym i Opolskim temperatura osiągnie wówczas 33 stopnie" - czytamy.

Jak wskazano, od czwartku na północy i zachodzie - a w piątek już w całym kraju - prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. W sobotę spodziewana jest zmiana pogody - w całym kraju ma dojść do ochłodzenia i przelotnych opadów deszczu.

Pogoda: temperatura przekroczy 30 stopni

"W poniedziałek pogoda ze zmiennym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu oraz na północy i zachodzie burzami. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, grad i porywy wiatru osiągające 80 km/h. Lokalnie na Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu punktowo może być do 50 mm opadu" - czytamy w prognozie Instytutu.

Zgodnie z prognozą we wtorek na przeważającym obszarze ma już być pogodnie. Jedynie na północy spodziewać możemy się jeszcze przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz. "Napływ powietrza z południowego zachodu spowoduje wzrost temperatury do 30 stopni na Śląsku Dolnym i Opolskim, na pozostałym obszarze temperatura przekroczy 25 stopni" - wskazało IMGW.

W środę i czwartek utrzyma się upalna wyżowa aura i temperatura na obszarze niemal całego kraju osiągnie, a nawet przekroczy 30 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura będzie wahać się od 21 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplejszy będzie Śląsk Górny i Opolski, gdzie w czwartek temperatura sięgnie 33 stopni. Powietrze będzie wilgotne, stąd też na północy i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze.

Od piątku znowu zmiana pogody

W piątek od zachodu nasunie się niż z frontami atmosferycznymi, co przyniesie zmianę pogody. Upalne powietrze pozostanie jeszcze na wschodzie i w centrum kraju, gdzie temperatura osiągnie 32 stopnie. Chłodniej będzie nad morzem i na zachodzie - od 21 do 25 stopni. Przemieszczający się przez Polskę niż z frontami przyniesie także burze z intensywnymi opadami deszczu, porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie grad.

Sobota i niedziela mają być już chłodniejsze, z temperaturą kształtującą się w przedziale od 23 do 28 stopni Celsjusza. W sobotę ma być deszczowo, na wschodzie możliwe będą burze. Niedziela ma już być pogodna - deszcz popada tylko gdzieniegdzie na północy kraju.

