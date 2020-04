Pogoda: Od środy zmiana aury i powrót ciepła. W weekend kolejne załamanie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w środę i czwartek (15-16.04) ulegnie znacznej poprawie. Synoptycy IMGW prognozują sporo słońca. Temperatura stopniowo będzie rosnąć. Gdzieniegdzie możliwe są opady deszczu, głównie na wschodzie i południu, ale na ogół będą słabe.

Temperatura w ciągu dnia podskoczy do 7°C na wschodzie i 13°C na zachodzie, a w czwartek nawet do 13°C na wschodzie i 17°C na zachodzie. Temperatura w nocy przeważnie około 2°C, 4°C, ale nad morzem nawet do 6°C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni.

Piątek również zapowiada się pogodny i bardzo ciepły. Niewielki deszcz jednie na wschodzie i południu. Temperatura w dzień na południu kraju wzrośnie nawet do 20°C, na północy chłodniej maksymalnie do 12°C. Wiatr będzie już słabszy, zachodni.

Pogoda na weekend: 18-19 kwietnia

Pogoda w sobotę i niedzielę (18-19 kwietnia) pogorszy sie. Weekend będzie ponownie nieco chłodniejsze z ujemna temperaturą w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu lokalnie spadek temperatury do -2°C, na pozostałym obszarze od 3°C do 7°C.

W dzień niemal wszędzie dość ładnie, jedynie na północnym wschodnie więcej chmur i tam może pokropić. Temperatura maksymalna od 7°C, 8°C na północy kraju, około 12°C w centrum do 15°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

Galeria Wystarczyło 20 stopni. Ponad 10 tys. ofiar koronawirusa, a Brytyjczycy wyszli na spacery 5

RadioZET.pl/IMGW