Pogoda. Czerwone alerty IMGW przed upałem. Burze z gradem nadciągają nad Polskę

Pogoda w piątek 5 sierpnia zacznie się trochę psuć od północnego zachodu. Przez Polskę przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu i burz z gradem. Do wieczora dotrze na Kaszuby, do Wielkopolski oraz na krańce zachodnie Dolnego Śląska.

Upał i burze z gradem. Czerwone ostrzeżenia IMGW

Burze będą występować głównie po południu, wieczorem i w nocy z piątku na sobotę. – W trakcie burz spodziewamy się opadów deszczu miejscami do 20 mm, na północnym zachodzie do 30 mm i porywów wiatru do 85 km/h. Możliwe są opady gradu – powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Na pozostałym obszarze kraju nie powinno padać ani grzmieć. Tam piątek będzie słoneczny, w wielu miejscach bezchmurny i nadal upalny. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie oraz nad morzem, bo za frontem zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Tam termometry wskażą 23-25 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie spodziewanych jest 28 stopni, w centrum do 30-32 stopni, podobnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam ma być 35 stopni Celsjusza.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia w województwach:

lubuskim, w powiatach: słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;

wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim.

Alerty IMGW drugiego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

zachodniopomorskiego, dla powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego;

pomorskiego;

kujawsko-pomorskiego;

lubuskiego, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

wielkopolskiego, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

dolnośląskiego, poza powiatami: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskiego;

śląskiego;

małopolskiego, dla powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego;

świętokrzyskiego, dla powiatów koneckiego i włoszczowskiego;

mazowieckiego, dla powiatów zachodnich;

łódzkiego;

warmińsko-mazurskiego, dla powiatów braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, iławskiego, nowomiejskiego;

podkarpackiego, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;

lubelskiego, dla powiatów południowo-wschodnich.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim, nidzickim;

mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, ciechanowskim, makowskim, pułtuskim, wyszkowskim, wołomińskim, mińskim, otwockim, garwolińskim;

lubelskim, w powiatach: ryckim, lubartowskim, łęczyckim, puławskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, opolskim, kraśnickim;

świętokrzyskim, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia;

małopolskim, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

