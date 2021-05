Załamanie pogody w Polsce. Synoptyk IMGW ostrzega

Pogoda w poniedziałek podzieli Polskę. - Dzień zapowiada się pod znakiem zmiennego zachmurzenia, rano - szczególnie na wschodzie kraju - będzie jeszcze ładnie, czyli zachmurzenie będzie małe, z upływem dnia będzie ono wzrastało do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia opadów deszczu, a także burz - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Jak mówiła, na zachodzie kraju te przelotne opady deszczy mogą występować już przed południem. Po południu, szczególnie na Pomorzu, Wybrzeżu i na obszarze Przedgórza Sudeckiego, pojawią się burze, podczas których lokalnie może spaść do 20 mm deszczu.

Na Górnym Śląsku i w Małopolsce pod koniec dnia przelotne opady będą przechodziły w ciągły deszcz i zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Opady będą umiarkowane, może spaść do 25 mm deszczu.

Pogoda w poniedziałek? Deszcz, burze, a nawet śnieg

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że w Tatrach pod koniec dnia opady deszczu będą przechodziły w opady śniegu. - I powyżej 2000 m nad poziomem gruntu będzie tworzyć się pokrywa śnieżna prognozowana na około 5 centymetrów - przekazała.

Dąbrowska powiedziała, że w poniedziałek pod względem temperatury kraj będzie podzielony na chłodniejszy zachód i cieplejszy wschód. - Temperatura będzie zróżnicowana, w zachodniej połowie kraju będzie dość chłodno jak na maj, czyli od 12 do 17 st. C, natomiast na pozostałym obszarze kraju temperatura będzie wynosiła od 18 do 22 st. C. - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie raczej umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, jedynie przy burzach w porywach może osiągnąć do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP