Huragan „Mortimer” daje się we znaki mieszkańcom północnych Niemiec. Ulewne deszcze i porywisty wiatr doprowadziły do serii wypadków drogowych i poważnych zakłóceń w ruchu, bo zalane są drogi, a przewrócone drzewa i uszkodzone trakcje kompletnie uniemożliwiają ruch pociągów w Dolnej Saksonii, Szlezwiku Holsztynie, Hamburgu i w Brandenburgii. W nocy z niedzieli na poniedziałek wichura zrywała w Niemczech dachy i łamała drzewa. Teraz "Mortimer" przesuwa się powoli na wschód. W Polsce niebezpiecznie jest już teraz, bo miejscami wiatr rozpędza się do 100 kilometrów na godzinę.

Mortimer w Polsce

Do godziny 16 w poniedziałek popołudnia straż pożarna odnotowała już 3200 interwencji. Najwięcej akcji przeprowadzili strażacy w Wielkopolsce - 655. 471 interwencji odbyło się na Dolnym Śląsku, a 376 na Śląsku. Na Dolnym Śląsku wiatr uszkodził dachy 20 budynków mieszkalnych i trzech gospodarczych.

W okolicach Świebodzina, gdzie bus uderzył w przyczepę zniesioną przez silny podmuch wiatru, ranne zostały dwie osoby. W miejscowości Bobowicko w województwie lubuskim jedna osoba została poszkodowana po tym, jak na auto spadło drzewo. Podobny wypadek zdarzył się w miejscowości Nielep w Zachodniopomorskiem.

Powalone drzewa uszkodziły samochody i zablokowały ulice w wielu polskich miastach. Utrudnienia są m.in. we Wrocławiu i Szczecinie. Bez prądu wciąż jest około 125 tys. odbiorców.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dziś w całej Polsce. Aktualne będą jeszcze co najmniej do późnych godzin wieczornych. Przed gwałtowną pogodą ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RadioZET.pl/dw.com/IMGW