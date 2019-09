Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż Mortimer z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek przemieszcza się znad Danii nad Łotwę. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, za frontem chłodnym chłodniejsze.

Niż Mortimer w Polsce. Silny wiatr w poniedziałek

Początek tygodnia przyniesie dużą zmianę pogody. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu możliwe również burze. Na przeważającym obszarze kraju suma opadów deszczu do 15 mm, jedynie na Śląsku i w Małopolsce do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. na północnym zachodzie, 15 st., 18 st. na przeważającym obszarze, do 20 st. na południowym wschodzie.

Wiatr wzmagający się w ciągu dnia do dość silnego i silnego, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Ziemi Świętokrzyskiej i Górnym Śląsku, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h; w szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 140 km/h.

Ciśnienie w Warszawie, w południe wyniesie 980 hPa i będzie spadać, a po południu zacznie rosnąć.

Pogoda. Alerty IMGW w 16 województwach

W całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez silnym wiatrem. Dla dziewięciu województw i wybrzeża wydano alerty drugie stopnia.

Drugi stopień zagrożenia występuje w:

Wielkopolsce,

Lubuskiem,

Łódzkiem,

Świętokrzyskiem,

na Podkarpaciu,

w Małopolsce,

na Śląsku,

w południowych i środkowych powiatach Mazowsza i Lubelskiego oraz w północnych powiatach Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Dla pozostałych województw wydano alerty pierwszego stopnia, jednak w przypadku Dolnego Śląska IMGW nie wyklucza podniesienia go do drugiego. Taka zmiana najprawdopodobniej może zajść na zachodzie i w centralnej części województwa.

Na wschodzie kraju najsilniejsze porywy wiatru przewidywane są między godz. 11 a godz. 15, w centrum w godzinach popołudniowych, a na zachodzie - wieczorem.

RadioZET.pl/PAP/IMGW