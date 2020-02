Prognoza pogody na najbliższy tydzień (03-09.02.2020). W najbliższym tygodniu nastąpi ochłodzenie, a na południu kraju możemy odczuć nawet „atak zimy”. Będzie to szczególnie odczuwalne po bardzo ciepłym początku miesiąca - podaje IMGW.

W sobotę 1 lutego, temperatura przekroczyła 15 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, a w niedzielę w wielu miejscach na południu i południowym zachodzie kraju było 10 stopni. Poniedziałek i wtorek to będą dni przejściowe. Napłynie jeszcze dość ciepłe powietrze znad północnego Atlantyku. Oprócz opadów deszczu pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Mocniej popada w górach, w Karpatach może przybyć każdego dnia po 10 cm śniegu. Temperatury maksymalne jeszcze dodatnie, na zachodzie kraju do 9 stopni w poniedziałek i 6 stopni Celsjusza we wtorek.

Pogoda: IMGW zapowiada „atak zimy”

W środę i czwartek dotrze nad Polskę powietrze arktyczne znad północnych krańców kontynentu. Będzie padał głównie deszcz ze śniegiem i śnieg, najmocniej na wschodzie i południu kraju. W górach przybędzie śniegu.

IMGW prognozuje ujemne temperatury w nocy: od -1 do -6 stopni Celsjusza. Tylko nad morzem i krańcach zachodnich około 1 stopnia. W dzień lekko powyżej zera, od 1 do 3-4 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich i wschodzie kraju: około -1. Odczucie chłodu wzmocni silniejszy, porywisty wiatr z północy.

Od piątku ponownie zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. Do soboty lekka zima, z opadami śniegu, utrzyma się jeszcze na terenach podgórskich i we wschodnich województwach. A na zachodzie kraju koniec tygodnia może przynieść więcej słońca i ponownie wiosenne temperatury.

fot. Pogodynka

RadioZET.pl/IMGW