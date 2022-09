Pogoda. Nadciąga śnieżna zima. To dobre wieści dla hydrologów

Jak wyjaśnił w rozmowie z reporterem Radia ZET Michałem Dzienyńskim zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, opady deszczu, które występowały nad Polską w weekend, poprawią sytuację hydrologiczną tylko na kilka dni.

Pogoda. Susza hydrologiczna w Polsce. Nadzieją śnieżna zima

Choć prognozy pogody mówią, że we wrześniu opady deszczu będą w normie, to wciąż jest to za mało, by poprawiła się sytuacja hydrologiczna w Polsce.

– Tych opadów powinno być więcej. Na zachodzie i w centrum Polski deficyt opadów wynosi od 1 do 3 miesięcy – powiedział Grzegorz Walijewski. Oznacza to, że w niektórych miejscach kraju deszcz powinien padać nawet 3 miesiące, żeby susza ustała.

Hydrolog podkreśla, że cała nadzieja w zimie. Aktualne modele pogodowe pokazują, że powinna być śnieżna. Według synoptyków pierwszy śnieg w Polsce spadnie już w listopadzie.

RadioZET.pl