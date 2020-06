W maju w Wielkiej Brytanii było 266 godzin słonecznych, czyli więcej niż w rekordowym dotychczas czerwcu 1957 r., gdy zanotowano ich 265.

Ponadto w ciągu trzech miesięcy od początku marca do końca maja w Wielkiej Brytanii jest średnio 426 godzin słonecznych. Od 1929 roku było tylko 10 lat, gdy ta liczba przekroczyła 500, przy czym nie było wcześniej ani jednego roku, by było to więcej niż 555 godzin. Tymczasem w tym roku od marca do maja było 626 godzin słonecznych.

Upalny maj w Wielkiej Brytanii. Najbardziej słoneczna wiosna w historii

Najbardziej niezwykłym aspektem jest to, jak bardzo niektóre z majowych i wiosennych rekordów tych statystyk klimatycznych zostały przekroczone. Przekroczenie brytyjskiego rekordu godzin słonecznych to jedno, ale przekroczenie go o ponad 70 godzin jest naprawdę wyjątkowe.

- powiedział Mark McCarthy z Met Office. Dodał, że tegoroczna wiosna miała więcej godzin słonecznych niż zwykle bywa latem.

Jak zwracają uwagę meteorolodzy, jest wyjątkowo słoneczna wiosna jest tym bardziej niezwykła, że nastąpiła po bardzo deszczowej zimie. W lutym zanotowano największą ilość opadów deszczu w historii, z kolei maj był w Anglii najsuchszy w historii. Podkreślają, że taka nagłe przejście z bardzo mokrej pogody na bardzo suchą jest zupełnie nietypowa dla brytyjskiego klimatu.

"Jeśli spojrzymy na różnicę w ilości opadów, która miała miejsce w zimie w porównaniu z wiosną, to jest to największa różnica w naszych statystykach od 1862 roku" - powiedział McCarthy.

