Pogoda. Wiemy, kiedy spadnie śnieg. Synoptycy IMGW podali datę ataku zimy

Pogoda za oknem jest typowo jesienna, ale zima z mrozem i opadami śniegu zbliża się do Polski wielkimi krokami. Nowa długoterminowa prognoza pogody przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, kiedy spadnie pierwszy śnieg.

Kiedy spadnie śnieg? Długoterminowa prognoza IMGW na listopad

Synoptycy IMGW informują, że pierwszy atak zimy odczujemy jeszcze w listopadzie. "Najnowsze wyliczenia modeli numerycznych sugerują, że w przyszłym tygodniu, we wtorek lub środę (23-24 listopada), może pojawić się pewien zimowy epizod" – czytamy w prognozie.

"Co prawda, raczej nie ulepimy bałwana, no może jedynie w górach, jednak w całym kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a nawet mokrego śniegu" – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli prognozy się sprawdzą, w połowie przyszłego tygodnia Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego niżu znad Skandynawii, co sprowadzi do kraju wilgotne i mroźne masy powietrza napływające z północy kontynentu.

Temperatura w ciągu dnia na ogół będzie dodatnia. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni Celsjusza. Znacznie chłodniej będzie w nocy. Temperatura może spaść do nawet minus 4 stopni Celsjusza, powodując zamarzanie deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. "Warunki na drogach nie będą komfortowe, dlatego warto pomyśleć już o zmianie opon na zimowe" – ostrzega IMGW.

RadioZET.pl/IMGW