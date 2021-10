Zima będzie sroga. Wir polarny przyniesie ostry mróz i "paskudne" burze lodowe

Zima w tym roku da nam popalić. Wszystko za sprawą wiru polarnego oraz zjawiska La Nina. Przyniosą one intensywne opady śniegu - przewidują amerykańscy synoptycy z portalu AccuWeather.

Zima zbliża się wielkimi krokami. Amerykańscy synoptycy z portalu AccuWeather Tyler Roys i Alan Reppert przygotowali długoterminową prognozę dla całej Europy. Według ich przewidywań pogodę w naszej części globu będzie kształtowało zjawisko La Nina.

O zjawisku La Nina, które może skomplikować sytuację pogodową, informowaliśmy już we wrześniu. "Jego aktywność wskazywać może, że globalnie zima na półkuli północnej może być chłodniejsza niż w latach ubiegłych" - podawał wówczas portal Fani Pogody.

Czym jest La Nina? Jak podaje serwis tvnmeteo.pl, występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych, które wydobywają chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Zima 2021/2022. La Nina i wir polarny w Europie przyniosą ostry mróz

W Europie Południowej zjawisko to przyniesie burze i wiatry. Zima ma być mokra, a temperatura będzie zbliżona do normy wieloletniej albo nieco wyższa. Nie oznacza to jednak, że będzie spokojnie. - Niektóre z najsilniejszych burz tej zimy prawdopodobniej wystąpią gdzieś w południowej Francji, Hiszpanii lub Portugalii - mówił Roys, cytowany przez tvnmeteo.pl. Padające deszcze mogą spowodować gwałtowny wzrost wody w rzekach i powodzie.

Nieco inaczej pogoda będzie wyglądać w Europie Wschodniej i Środkowej. Tutaj La Nina, według synoptyków, przyniesie zdecydowane ochłodzenie. Zima może być bardziej mroźna i biała niż zazwyczaj. - Jeśli z wiru polarnego zostanie wyrzucony strumień zimnego powietrza, to jego część może dotrzeć nad niektóre regiony Europy Wschodniej - wyjaśnił Roys. Zdaniem ekspertów w naszej części Europy, m.in. na Ukrainie, Łotwie, w Estonii, na Słowacji i w Polsce na termometrach zobaczymy temperatury niższe o kilka stopni od normy wieloletniej.

Na dużym obszarze wschodniej części Europy spodziewać można się także częstych opadów deszczu i śniegu, które spowoduje zderzenie wilgoci z mroźnym powietrzem. - W tej części świata, przy sezonowo chłodnym powietrzu, mogą wystąpić "paskudne" burze lodowe - wyjaśnił Roys, cytowany przez TVN Meteo.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Accuweather/Fani Pogody