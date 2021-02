Pogoda na kolejne 16 dni. Po chwilowym ociepleniu do Polski znów zawita prawdziwa zima. Gdzieniegdzie temperatura spadnie do -20 stopni.

Pogoda na pierwszą połowę lutego przyniesie ocieplenie, a następnie ochłodzenie. Według informacji TVN Meteo w najbliższych dniach nad Skandynawią oraz nad Morzem Grenlandzkim umocni się mroźny wyż. Płynące z południa i zachodu ciepłe powietrze tylko chwilowo przyniesie odwilż. Po kilku dniach znów możemy się spodziewać siarczystego mrozu.

Pogoda długoterminowa. Po chwilowym ociepleniu do Polski znów zawita siarczysty mróz

Początek tygodnia jeszcze będzie mroźny z temperaturami oscylującymi w ciągu dnia od -7°C na wschodzie do -4°C w centrum i około 0°C na krańcach zachodnich oraz nad morzem. W nocy na wschodzie odnotujemy około -15°C, w centrum od -8°C do -6°C, a najcieplej będzie nad morzem -3°C.

We wtorek spodziewane są opady śniegu. "Temperatura maksymalna od -3°C na Podlasiu do 3°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Noc z wtorku na środę już cieplejsza, temperatura minimalna od -7°C na Suwalszczyźnie do 1°C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu" - czytamy na stronie IMGW.

Odwilż nadejdzie w środę i czwartek. W tych dniach największego ocieplenia możemy spodziewać się na południu kraju, gdzie termometry pokażą aż 6 stopni Celsjusza - podaje TVN Meteo. Tendencja będzie jednak chwilowa. Pod koniec tego tygodnia znów czeka nas ochłodzenie.

Mimo że początkowo między 2 a 5 lutego 2021 temperatury wzrosną na południu kraju i pojawi się chwilowa odwilż, to od około 6-7 lutego 2021 zima ponownie zacznie się umacniać niemal w całym kraju, szczególnie pod względem termicznym. dobrapogoda24.pl

Od połowy lutego do Polski ma dotrzeć kolejna, jeszcze silniejsza niż dotychczasowe, fala mrozu. "W ciągu dnia na wschodzie kraju będzie około -10 stopni, a nocami może być poniżej -20. W zachodniej Polsce aż tak zimno nie będzie, ale wszędzie temperatura będzie ujemna i w nocy, i w dzień" - podaje tvnmeteo.pl.

RadioZET.pl/TVN Meteo/dobrapogoda24.pl/IMGW