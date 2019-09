Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

TVN Meteo przewiduje, że wtorek będzie pogodnym dniem. Jesienny chłód da o sobie znać, głównie o poranku. Maksymalne wskazania termometrów wyniosą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C. na Podkarpaciu. Odczuwalna temperatura, z wyjątkiem poranka, nie będzie niższa – za sprawą słabego i umiarkowanego wiatru.

Po południu możemy spodziewać się przelotnego deszczu i mżawki w zachodniej części Polski. Spadnie od litra do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Ciśnienie wyniesie od 987 hektopaskali (Kraków) do 1015 hPA w Gdańsku.

W kolejnych dniach opady deszczu „rozciągną” się na pozostałą część kraju. Temperatura maksymalna spadnie poniżej 20 st. C.

RadioZET.pl/TVN Meteo