Śnieżyce w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w poniedziałek przed intensywnymi opadami śniegu w południowych powiatach województw podkarpackiego i dolnośląskiego. W województwie dolnośląskim na terenach powyżej 500 m n.p.m. do środy rano może spaść lokalnie nawet 30 cm śniegu.

IMGW ostrzega przed śnieżycami w Polsce. Alerty pierwszego i najniższego stopnia w województwie dolnośląskim wydano dla powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje tam na obszarach powyżej 500 m n.p.m. - występowanie opadów śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm, a lokalnie do 30 cm.

Śnieżyce w Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia 15.03.2021. Mapa online

Ostrzeżenia w województwie dolnośląskim będą obowiązywały od godz. 22 w poniedziałek do godz. 6 w środę.

Z kolei w województwie podkarpackim alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego.

W okresie obowiązywania ostrzeżeń, czyli od godz. 21 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek, może spaść od 10 do 15 cm, a lokalnie 20 cm śniegu.

