Szczyt upałów to nie wszystko. Pogoda będzie niebezpieczna

Fala upałów dotarła do Polski. W czwartek zaobserwujemy ich apogeum. "Termometry mogą pokazać ponad 35 st. w południowo-wschodniej Polsce. Tam obowiązują ostrzeżenia przed upałami 3. (najwyższego stopnia)" - informuje IMGW.

Najwyższe temperatury odnotujemy w Polsce centralnej. Na Mazowszu słupki rtęci pokażą nawet 38. st. Celsjusza. Na wschodzie temperatura może oscylować od 31 do 35 stopni. W Wielkopolsce i bliżej centrum prognozowanych jest ok. 29-30 st. Natomiast najchłodniej dzień zapowiada się na Nizinie Szczecińskiej. Tam ma być ok. 20 stopni Celsjusza.

Szczyt upałów w Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia

IMGW ostrzega przed upałami. Alerty, najwyższego, 3. stopnia wydano dla województw:

podkarpackiego;

małopolskiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego.

Alerty drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim;

mazowieckim;

łódzkim;

podlaskim;

lubelskim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

opolskim;

dolnośląskim;

śląskim;

wielkopolskim.

Upały to niejedyne zagrożenie, jakie przyniesie nam pogoda. IMGW ostrzega też przed burzami z gradem. Według synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Anny Woźniak prognozowane są one w zachodniej części kraju, szczególnie w centrum.

Ostrzeżenia IMGW II stopnia przed burzami wydano w województwach:

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim;

wielkopolskim;

dolnośląskim;

śląskim;

łódzkim;

mazowieckim;

opolskim.

- W czasie burz możliwy grad oraz porywy wiatru do 90 km/h – zaznaczyła Woźniak. Dodała, że może spaść do 25 mm deszczu, miejscami do 40 mm. Najmniej popada na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, nadal z kierunków wschodnich.

