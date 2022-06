Planujesz urlop w lipcu? Prognoza długoterminowa: Zderzą się dwie skrajne masy

Lipiec to miesiąc, w którym rozpoczynają się letnie urlopy i wyjazdy wakacyjne, dlatego wszyscy zainteresowani na bieżąco śledzą długoterminową prognozę pogody. Z analiz meteorologów wynika, że pierwsze dni nowego miesiąca nadal będą upalne. Pod tym względem będzie on przypominał koniec czerwca, kiedy temperatury przekraczały 35 stopni Celsjusza.

Sytuacja zmieni się jednak w kolejnych dniach, a dokładnie od 3 i 4 lipca. Wówczas możemy spodziewać się pogody w kratkę. Nie oznacza to jednak, że temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 30 stopni. Wysokie temperatury będą nadal obecne, ale doświadczymy częstych burz i intensywnych opadów deszczu, które mogą przekształcać się w groźne nawałnice.

Pogoda długoterminowa na lipiec. Zderzą się dwie skrajne masy

W pierwszych dniach nowego miesiąca Polska zacznie wchodzić pod wpływ chłodniejszego powietrza, więc upały będą przeplatać się ze spadkami do 20-25 stopni Celsjusza. Taki stan prawdopodobnie utrzyma się do 15 lipca. Temperatura będzie regularnie przekraczać 20 stopni Celsjusza, ale nie ma co liczyć na 30 stopni i więcej.

W drugiej połowie miesiąca możliwe będą zmiany. Co to oznacza? Nad Polską zderzą się dwie masy powietrza: gorąca z południa i chłodna z północnego zachodu. W praktyce oznaczać to będzie gwałtowną pogodę: częste burze z gradem, intensywne ulewy, silne wichury i duże różnice w temperaturze. Meteorolodzy wskazują, że w tym okresie przed burzą na termometrach możliwe będzie nawet 30 stopni Celsjusza, a tuż po niej ogromne spadki, nawet do 10-15 stopni.

Bardzo możliwe, że niespokojna, gwałtowna pogoda może utrzymać się nawet do końca lipca. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są dużym ryzykiem błędu.

RadioZET.pl/ Onet.pl