Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni opublikowało w niedzielę ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Od godz. 14 w części wschodniej strefy brzegowej będzie występował wiatr północno-wschodni skręcający na północny, który może osiągnąć w porywach od 8 do 9 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła do około 87 km/h.

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 5 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość występującej fali może sięgać do 4 metrów.

IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku

Sztormowa pogoda na Bałtyku utrzyma się przynajmniej do 3 maja do godziny 1.00. Synoptycy zaznaczają jednak, że trudne warunki mogą potrwać dłużej i ostrzeżenie może obowiązywać także później, dlatego zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Ósmy i dziewiąty stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW