To nie będzie zwyczajna zima. IMGW pokazało zaskakującą prognozę pogody

Pogodę trudno jest dokładnie przewidzieć na więcej niż kilka dni do przodu. Jednak z roku na rok synoptycy mają w rękach coraz więcej danych i narzędzi, dzięki którym mogą znacznie dalej zajrzeć w przyszłość. Eksperci Instytutu Metodologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali swoją najnowszą prognozę długoterminową na zimę w sezonie 2022/23.

W listopadzie temperatury we wszystkich regionach będą utrzymywać się w normie na podstawie danych z lat 1991-2020. Z kolei ponadnormatywnych opadów należy się spodziewać w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu.

Prognoza pogody na zimę 2022/2023. Temperatury i opady ponad normę

Również w grudniu 2022 temperatura powietrza nie będzie odbiegać od norm na przestrzeni ostatnich trzech dekad. "Suma opadów atmosferycznych na południowo-wschodnim obszarze kraju oraz na północy będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej, w pozostałej części – powyżej normy" - napisano w prognozie IMGW.

W styczniu dojdzie do zmiany - opady będą w normie w całej Polsce, a temperatura będzie przekraczać dotychczasowe dane. "Średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020" - poinformowano. Bez anomalii tylko w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Na luty synoptycy zapowiadają: "średnia miesięczna temperatura powietrza w południowo-wschodniej części Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, na pozostałym obszarze – w normie. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Na północy kraju możliwe sumy opadów powyżej normy".

IMGW wyjaśnia, że prognoza średniej temperatury powyżej normy nie oznacza, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 stopni Celsjusza, a prognoza poniżej normy np. dni z temperaturą minimalną poniżej 10 stopni. "Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy" - wskazuje Instytut. Podobne wyjaśnienie złożono do opisu opadów ponadnormatywnych, które należy w tak długoterminowej prognozie traktować z dużą rezerwą.

"Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - podsumowuje IMGW.

RadioZET.pl/IMGW