Totalne załamanie pogody w Polsce. Możliwe nawet burze i grad

Pogoda znowu oszaleje. Do Polski nadciągają wichury, ulewy, a nawet burze z gradem. Po dość spokojnym i chłodnym początku tygodnia, od czwartku dostaniemy się pod wpływ niżu znad Morza Norweskiego. Ociepli się, ale mocno wzrośnie prędkość wiatru, zwłaszcza na wybrzeżu - informują synoptycy z IMGW.

"Na północy kraju możliwe opady deszczu do 15 mm [...] będzie bardzo wietrznie, a na Bałtyku wystąpi sztorm. Południowy wiatr skręcający w kierunki zachodnie będzie silny, porywy mogą dochodzić do 70 km/h, a na Wybrzeżu i obszarach podgórskich do 80 km/h, w piątek nawet do 90 km/h" - wskazuje IMGW.

Na czwartek synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa dolnośląskiego (dla powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, jaworskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego).

Burze i grad

„W czwartek czeka nas przejściowa odbudowa długo nieobecnej w tegorocznym sezonie zimowym cyrkulacji strefowej (zachodniej) atmosfery, która objawi się zarówno dużo większą ilością opadów - początkowo mokrego śniegu oraz deszczu ze śniegiem, następnie głównie deszczu, ale i miejscami gradu” – piszą w sieci „Polscy Łowcy Burz”. Lokalnie możliwe jest wystąpienie burz.

Pogoda w weekend da nam odpocząć

Pogoda powinna się nieco uspokoić w sobotę i w niedzielę, kiedy prognozuje się, że porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h. Tylko na Wybrzeżu będą dochodzić do 70 km/h.

W weekend należy się również spodziewać, że miejscami będą występować opady deszczu. "W niedzielę na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu" - podano w komunikacie IMGW. W sobotę temperatura będzie wynosić od 6 st. C do 12 st. C. W niedzielę będzie nieco chłodniej, od 5 st. C do 9 st. C. "Noce będą jeszcze stosunkowo ciepłe, w całym kraju utrzyma się dodatnia temperatura, tylko na obszarach podgórskich i na Suwalszczyźnie może spaść nieznacznie poniżej 0 st. C." - dodają synoptycy IMGW.

RadioZET.pl/Polscy Łowcy Burz/IMGW/PAP