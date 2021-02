Pogoda. Padły nowe rekordy ciepła w lutym. Termometry pokazały ponad 21 stopni

Pogoda w Polsce obfituje w sporą ilość słońca i wysokie wartości temperatury. Jak podaje IMGW, nawet nieznaczne ochłodzenie, prognozowane na koniec tygodnia, nie oddali nas od zbliżającej się dużymi krokami wiosny.

"Dziś na wielu termometrach w kraju słupek rtęci wzrósł do rekordowych wartości dla lutego. Pobity został np. rekord stacji synoptycznych - Jelenia Góra 21,2 stopni Celsjusza. Na stacji telemetrycznej Pszenno zabrakło 0,1 stopnia do wyrównania rekordu 21,4 stopni Celsjusza z Makowa Podhalańskiego" - napisało IMGW na Twitterze.

Jak poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak, również wieczór w środę będzie w całym kraju pogodny. Dodał, że lokalnie wieczorem i w nocy mogą się tworzyć mgły. - Miejscami mogą być gęste, ograniczające widoczność do 100 metrów. Te mgły będą się utrzymywać również w nocy. Poza tym w reszcie kraju będzie pogodnie. Noc będzie stosunkowo ciepła w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich dniach - tłumaczył.

Synoptyk IMGW wskazał, że praktycznie w całym kraju będzie dodatnia temperatura. - Jedynie lokalnie w obszarach podgórskich oraz na południu kraju temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 0 do 4 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim nawet 5-6 stopni Celsjusza - dodał.

Pogoda w Polsce. W weekend niewielkie ochłodzenie

W czwartek zapowiadana jest kontynuacja słonecznej pogody. Znów będzie bardzo ciepło, od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 18 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Od piątku pogoda nieco się zmieni. Pojawi się więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz niewielkie ochłodzenie. Temperatura minimalna wciąż będzie dodatnia, ale zauważalnie obniżą się wartości maksymalne, które prognozowane są w przedziale od 5 do 10 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę odczuwalnie będzie nieco chłodniej, za sprawą silniejszego i porywistego wiatru.

RadioZET.pl/PAP/IMGW