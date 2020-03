Potężne wichury nad Polską. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak dowiedziała się PAP w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne po tym, jak drzewo spadło na busa w Łyśniewie Sierakowickim w pow. kartuskim (woj. pomorskie). Wypadek wydarzył się w czwartek o godz. 12.30.

Od godz. 12 w Pomorskiem strażacy wyjeżdżali już ponad 200 razy do zdarzeń związanych z wichurą, która szaleje na Pomorzu. W Trójmieście wiatrołomy zniszczyły kilka samochodów.

Zachodniopomorskie. Cztery osoby poszkodowane

Drzewo spadło na ciężarną 22-latkę we wsi Otok w pow. gryfickim. Jak poinformowała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Targaszewska, kobieta z urazem wielonarządowym została przetransportowana do szpitala. Poszkodowany w tej samej wsi został też 25-letni mężczyzna. Do szpitala trafił z urazem głowy i ręki.

W Kamieniu Rymańskim drzewo spadło natomiast na ok. 20-letniego mężczyznę, który doznał urazu nogi i żeber, ma też potłuczone plecy - został odwieziony do szpitala. Na obserwacji znalazł się także ok. 50-letni mężczyzna, który był w samochodzie, na który spadło połamane drzewo w Górzycy (pow. gryficki).

RCB: Ponad 77 tys. odbiorców bez prądu

W wyniku silnego wiatru prądu pozbawionych jest około 77,2 tys. odbiorców (stan na godz. 16) na terenie województw: pomorskiego - 44 tys., warmińsko-mazurskiego - 20 tys. i zachodniopomorskiego - 13,2 tys. - poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Biura Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał w czwartek przed silnym wiatrem.

Silnie wieje nadal niemal w całym kraju. Na wybrzeżu, w woj. warmińsko-mazurskim oraz na północy woj. podlaskiego i mazowieckiego w porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 100 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW