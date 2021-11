Załamanie pogody i siarczysty mróz. Zawieje i zamiecie śnieżne suną nad Polskę

Pogoda z dnia na dzień zrobi się typowo zimowa. Jest coraz zimniej. - We wtorek w nocy na Lubelszczyźnie temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza, na zachodzie będzie lekko dodatnia, do 1 stopnia - wynika z prognozy przygotowanej przez synoptyk IMGW Ewę Łapińską.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje też miejscami wietrzną aurę. - Porywy wiatru nad morzem mogą osiągnąć do 75 km/h, w zachodniej części kraju wiatr od 65 do 70 km/h - dodała meteorolog. Wydano alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW dotyczą województwa dolnośląskiego (na zachodzie i południu regionu), opolskiego (w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim) oraz zachodniopomorskiego.

Śnieżyce suną nad Polskę. Załamanie pogody od wtorku

W południe IMGW przewiduje opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. - Śnieg spadnie w rejonie Warmii i Mazur, na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także na Lubelszczyźnie - stwierdziła synoptyk. - Na wschodzie kraju spodziewamy się temperatury maksymalnej od 0 do -1 stopni Celsjusza, 4 stopni na zachodzie oraz do 6 stopni nad morzem - zapowiedziała.

Wieczorem we wtorek IMGW prognozuje lokalne opady śniegu deszczu ze śniegiem. - Na zachodzie będzie padał deszcz, zaś na wschodzie spadnie śnieg - przekazała synoptyk IMGW. Dodała, że śniegu można spodziewać się też w centrum kraju, na Pomorzu, Kaszubach i w Małopolsce.

Śnieżną aurę z wtorku na środę przewiduje także portal Fani Pogody. "Już w nocy nad regiony zachodnie nadciągną opady śniegu. Rano bardzo mocno śnieg sypał będzie już w całym pasie zachodnich regionów kraju. Lokalnie śnieżyca będzie naprawdę intensywna" - czytamy. Według synoptyków portalu śnieg może padać z intensywnością kilku centymetrów na godzinę. Dodatkowo sytuację utrudni silny wiatr, który spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne. Załamanie pogody ma stopniowo objąć także wschód Polski.

Największe opady śniegu przewidywane są w pasie od Pomorza, po Kujawy i Wielkopolskę, jednak tam, według zapowiedzi synoptyków, temperatura ma wzrosnąć i oprócz śniegu spadnie także deszcz. "Sam śnieg przyniesie już śnieżyca w godzinach popołudniowych na wschodzie i w centrum Polski. Tutaj sypał będzie już sam śnieg, choć natężenie opadów może być delikatnie słabsze niż na zachodzie kraju" - informują Fani Pogody.

Oglądaj

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Fani Pogody